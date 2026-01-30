テレビ朝日系「プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見２時間ＳＰ」が２７日に放送され、俳優・小泉孝太郎、バイオリニスト・高嶋ちさ子、オリエンタルラジオ・藤森慎吾が出演した。華麗なる一家の暮らしに迫るバラエティー。この日は「塀の長い謎の豪邸住むのはどんな一家？特別潜入」。東京・神楽坂にある４００坪、３階建て大豪邸の謎に迫った。番組内で「一坪５００万円はくだらない一等地。敷地面積はおよそ４