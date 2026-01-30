第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、北信越地区は帝京長岡（新潟）、日本文理（新潟）の同県の2校が選ばれた。大会史上初の「新潟勢対決」となった昨秋の北信越大会を制した帝京長岡は、創部39年目で春夏を通じて待望の甲子園初出場。20年に日本ハム、ソフトバンクなどで投手として活躍した芝草宇宙監督（56）が就任後、着実に力を付けてきた。決勝で帝京長岡に敗れた