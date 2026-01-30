パリ五輪柔道女子48kg級金メダルの角田夏実選手が30日、現役引退を発表した。【映像】記者を巴投げで投げ飛ばす角田夏実（実際の様子）会見には柔道着姿で登場。「私の中では柔道着を脱ぐことが引退ではなく、第一線を退くことが引退」として、次のロサンゼルス五輪を目指すことはないものの、今後も子どもたち向けの柔道教室を開くなど、柔道には携わっていくとした。会見で「角田夏実選手にとって柔道とは？」と聞かれると