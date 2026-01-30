モザンビーク・カボデルガード州、ペンバ【ナイロビ共同】フランスのエネルギー大手トタルエナジーズは29日、アフリカ南部モザンビーク沖合の液化天然ガス（LNG）事業の再開を発表した。イスラム過激派の活動による治安悪化で中断していたが、ロイター通信によると、情勢は改善傾向という。ガス田は世界最大級で、開発には日本も参画している。トタルエナジーズは声明で、海上や陸上で関連設備の建設作業を再開したと表明した