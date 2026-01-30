国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会は31日から青森県の八戸市と三沢市で競技が始まる。フィギュアは31日から2月3日までフラット八戸で行われ、少年女子に3月の世界ジュニア選手権で4連覇を目指す中京大中京高の島田麻央（京都）が出場する。ショートトラックは31日から三沢アイスアリーナで実施される。スピードは2月5〜8日にYSアリーナ八戸で開催され、アイスホッケーはテクノルアイスパーク八戸など