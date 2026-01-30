季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は「16.64人」となり、3週連続で増加しています。【映像】季節性インフル患者数増加 鹿児島で警報レベル厚生労働省によりますと、25日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「16.64人」でした。前の週は「11.33人」で、3週連続の増加になっています。警報レベルの基準となる30人を超えたのは鹿児島県のみで、「35.19人」でした。