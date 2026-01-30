【ポケモン ランチグッズコレクション】 2月上旬 発売予定 価格：935円～ カミオジャパンは、ポケモンのランチグッズコレクションを2月上旬にポケモンセンター及び全国のキャラクターショップ・文具店・ファンシーショップなどにて発売する。価格は935円から。 本商品は、ポケモンたちとフルーツの組み合わせがかわいいデザインのランチグッズコ