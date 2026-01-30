川井萌（２４＝静岡）が３０日に開幕したボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」で７か月ぶりに戦線復帰。初戦となった初日５Ｒでは４号艇で３着としっかり舟券に貢献した。川井は昨年７月のからつヴィーナスシリーズ初日のレース中の事故で左上腕骨骨折。２回の手術とリハビリを経て水面に戻ってきた。レース前に行われたオープニングセレモニーではファンから「お帰り〜！」という大声援