第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、近畿地区で近畿大会４強の大阪桐蔭が選出された。昨年の春は９８年ぶりに出場がなかった大阪勢は、２大会ぶりの出場。大阪桐蔭は２０２４年夏以来の甲子園出場で、目指すは東邦に並ぶ史上最多５度目のセンバツＶ。春夏合わせて１０度目の優勝を達成すれば、中京大中京の１１度に続く２校目の２ケタＶとなる。「