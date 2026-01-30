第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日に大阪市内で行われ、昨年秋の近畿大会で４強入りした滋賀学園（滋賀）は２年連続４度目の出場が決まった。２４年夏の甲子園も８強に進出しており、３年連続の聖地。山口達也監督は「（選手が）自信をつけてきていますよね。先輩たちの活躍による伝統というか、そういうのを少しずつ感じ始めています」と実感した。扇の要を務める島