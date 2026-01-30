第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。東洋大姫路（兵庫）は２年連続１０度目の出場を決めた。８強入りした昨夏を含め、３季連続出場は同校初となった。兵庫県大会３位から滑り込んだ近畿大会で８強だった。準々決勝で奈良１位の智弁学園にサヨナラ負けしたものの、一時４点差をひっくり返す粘り強さで夢切符をつかんだ。２２