第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨年秋の近畿大会で優勝した神戸国際大付は５年ぶり６度目の出場。明治神宮大会３試合で５本塁打を記録した強力打線を、石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が引っ張る。神宮の右中間に豪快な一発を運んだ大砲の名前の由来は、昭和の大スターだ。母方の祖父・宮崎一一（かずいち）さん