第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。智弁学園（奈良）は５年ぶり１５度目の出場。２０１６年に頂点に立った強豪が２度目の優勝を狙う。昨年秋の近畿大会で準優勝した戦力は強力だ。最速１４９キロのエース杉本真滉投手（２年）はプロ注目の左腕。１年夏に甲子園デビューを果たしている。準々決勝の京都国際戦に先発して３回途