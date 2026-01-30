【これからの見通し】ドル相場に注目、米ＦＲＢ人事と米つなぎ予算期限が焦点に 週末の海外市場は、ドル相場主導の展開が予想される。本日の東京市場ではドル買いが優勢になっている。トランプ氏が次期ＦＲＢ議長にウォーシュ氏を指名する予定とブルームバーグが報じたことに反応している。ウォーシュ氏はタカ派姿勢で知られている。トランプ大統領は次期ＦＲＢ議長には大幅な利下げを期待している