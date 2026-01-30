ドル円１５３．９５近辺、ユーロドル１．１９２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は153.95近辺、ユーロドルは1.1920近辺で推移している。東京市場ではドル買いが強まった。トランプ氏が次期FRB議長にウォーシュ氏を指名する予定との報道に反応した。ウォーシュ氏はFRB理事在任中にタカ派として知られていた。ドル円は154.14付近、ユーロドルは1.1895付近までドル高が進んだ。しかし、