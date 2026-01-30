山形市の40代男性が暗号資産をだまし取られる特殊詐欺事件が発生しました 男性は取引所を名乗る男の指示を受け六回にわたり約41万円分を送金し被害に遭いました。山形県警は30日 山形市在住の40代男性が暗号資産計約41万円分をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました県警によりますと 1月14日 男性のスマートフォンに「03」から始まる番号から着信があり 暗号資産取引所の「イケガミ」を名乗る男が応対しまし