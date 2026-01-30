楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が３０日、２月１日からの春季キャンプに向けて、沖縄入りした。沖縄に足を踏み入れるのは中学校の修学旅行以来。「今はワクワクしています。なかなか沖縄で野球ができることもないですし、毎日野球漬けの日々が送れることがとても楽しみです」と声を弾ませた。新人では藤原ら５選手が沖縄・金武で行われる１軍キャンプメンバーに選ばれている。即戦力として期待がかかる