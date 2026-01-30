第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。関東地区の一般選考枠は「4・5」。4校は確実で、東京地区との兼ね合いで選出する5校目は横浜（神奈川）になった。選考委員会は「横浜あと浦和学院の比較で走攻守に横浜の声で一致。関東一との比較では横浜の攻撃力は互角、投手力など総合力で選出しました」と説明した。準々決勝でコールド負けを喫した甲府