記者団の取材に応じる中道改革連合の野田共同代表＝30日午前、京都市中道改革連合の野田佳彦共同代表は30日、高市早苗首相が代表の自民党支部が開いた政治資金パーティーを巡り、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体がパーティー券を購入した疑いがあるとの報道を受け、首相に説明を要求した。「首相自身で説明するしかない」と京都市で記者団に語った。週刊文春電子版は、2019年の自民支部のパーティーで「世界平和