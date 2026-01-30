第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、東海地区からは中京大中京（愛知）、三重（三重）、大垣日大（岐阜）の3校が選ばれた。昨秋の東海大会を5年ぶりで制した中京大中京はエース右腕・安藤歩叶を軸に愛知県大会では5試合で4失点と堅守が売り。一方の三重は東海大会決勝でその中京大中京から7点を奪うなど、大会3試合で計25得点の攻撃力を誇る。3校目には試合巧者で安定