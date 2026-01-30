日本ハムの清宮幸太郎内野手が30日、1軍キャンプ地となる沖縄・名護で今季のチームスローガン「DOMIれ！」を正式発表した。新庄剛志監が掲げる「圧倒的に勝つ」というメッセージを受け、清宮幸本人が「支配する、圧倒する」という意味を持つ英単語「Dominate」から着想。選手とファンが一体となって使える言葉として定着することを願った。「皆さん、選手のみんなもそうですけど初めて目にする言葉だと思う。人それぞれいろい