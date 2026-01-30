３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比５２円７５銭（０・１０％）安の５万３３２２円８５銭だった。４日ぶりに値下がりした。上場企業の２０２５年１０〜１２月決算発表が本格化し、個別銘柄の業績によって売り買いが交錯した。日経平均は、外国為替市場で円相場が円安・ドル高に推移したことを受けて上昇する場面があった。ただ、取引時間を通じて前日終値を挟んで値動きする方向感のない展開で