厚生労働省は30日、愛知県の藤田医大などが設立した「中部日本臓器提供支援協会」を、提供臓器をあっせんする「ドナー関連業務実施法人」として許可した。眼球以外の臓器あっせん業の許可は日本臓器移植ネットワークを除いて初めて。