ドトールコーヒーでは、2026年1月30日と31日の2日間、お得な「感謝デー」を開催しています。コーヒー豆をまとめ買いすると...？ドトールコーヒーが毎月開催している「感謝デー」。対象日の2日間は、コーヒー豆をはじめ、ドリップカフェやリキッドコーヒーなどが10％オフで購入できます。また、コーヒー豆（200g）をまとめて購入するとお得になるキャンペーンも実施中。2袋で4％オフ、3袋で6％オフになります。ギフトなど一部対象外