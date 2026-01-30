3月に行われる選抜高校野球大会（センバツ）で新潟県から帝京長岡と日本文理の2校が30日、選出されました。県勢のセンバツ選出は12年ぶりです。一般枠で県内から同時に2校が選出されるのは県勢史上初です。センバツ高校野球は3月6日(金)に組み合わせ抽選会が行われ、3月19日(木)に阪神甲子園球場で開幕します。