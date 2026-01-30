現行の顔認証改札機JR西日本は30日、大阪駅（うめきたエリア・連絡橋口）および新大阪駅において、新型の「顔認証改札機」を導入すると発表しました。JR西日本テクシアと連携して設計・開発してきたもので、2026年3月2日から、新たな実証モニターの募集と運用を開始します。既存の改札機をフル活用！新タイプの顔認証システム汎用性を高めた「標準型改札機」への機能増設今回の大きな特徴は、従来のウォークスルー型のような特殊な