The Black Crowesが、3月13日にリリースするニューアルバム『A Pound Of Feathers』より、新曲「It’s Like That」を先行配信した。 （関連：KANA-BOON、9mm Parabellum Bullet、羊文学、Wienners……続く邦ロックシーンの脱退／加入それぞれの新たな門出） 本アルバムは、グラミー受賞プロデューサーのジェイ・ジョイスと共にナッシュビルでレコーディング。ブルース、