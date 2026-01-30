◎経済統計・イベントなど ◇２月２日 ０８：５０日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」 １０：４５中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数 １６：００独・小売売上高 １６：００英・ネーションワイド住宅価格 １７：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）