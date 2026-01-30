JR西日本によりますと、山陽新幹線は、きょう（30日）米原駅でホームから転落した人を救護したため、15時46分現在、一部列車に遅れがでているということです。 【写真を見る】米原駅でホームから転落した人を救護したため山陽新幹線（下り）一部列車に遅れ（30日午後3時46分現在） 山陽新幹線：広島～博多［一部列車遅延］