（台北中央社）文化部（文化省）は30日、通信アプリ「LINE（ライン）」で使える同部のオリジナルキャラクター「a-We」（アウィー）のスタンプの販売を開始したと発表した。台湾版と共に日本版も同時にリリースされ、アウィーが「お疲れ様」とタピオカミルクティーを差し出す姿など24種類のイラストで構成されている。アウィーは昨年、大阪・関西万博に合わせて同部が大阪市内で開催した台湾文化発信イベント「We Taiwan」のキャラ