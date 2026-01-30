ららぽーと横浜で運営する「THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心」では1月26日〜2月15日、終日にて食べ放題がランチ料金で楽しめるキャンペーンを実施します。■自家製の台湾小籠包や本格中華が食べ放題同店は、台湾カフェスタイルにて様々な飲茶が食べ放題で楽しめるお店となっています。おすすめメニューとなっている「自家製台湾小籠包」は、オーダーごとに蒸したてを提供。もちもちの皮の中からたっぷりの肉の旨味が凝縮された