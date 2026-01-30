チェルシーを退団したイングランド人FWラヒーム・スターリングに複数のクラブが関心を寄せているようだ。29日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。現在31歳のスターリングはリヴァプールでプロデビューを飾り、2015年夏に加入したマンチェスター・シティでは公式戦通算339試合で131ゴール86アシストをマーク。数々のタイトル獲得に貢献すると、2022年夏にはチェルシーへ活躍の場を