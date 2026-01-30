神奈川県逗子市発のクラフトアイスクリームブランド「CREMAHOP(クレマホップ)」は2月5日の18時〜21時まで、4周年を記念した無料提供イベントを全店舗で実施します。■クラシックからヴィーガンまで、22種のフレーバーから好きな味を選べるCREMAHOP(クレマホップ)のアイスクリームは、自然の味を活かしたオリジナルなフレーバーが特徴。2022年に逗子でオープンし、2025年には都内初となる赤坂見附店を開店しました。2月5日の18時〜2