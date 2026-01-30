柏レイソルは30日に新体制発表会を開催。新加入選手6名がサポーターに向けての挨拶をした。5年間プレーした浦和レッズから自身のキャリアで初の移籍となった大久保智明は発表会後、「プロになって初めての監督がリカルド監督ですし、監督に2年間浦和でお世話になりました。最初の半年くらいはほとんど使ってもらえず。ただ、ちゃんと練習を見てくれる方ですし、いいプレーをしていたら使ってもらえるので、そこで自分もチャン