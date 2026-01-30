アーセナルがU−19イングランド代表MFマックス・ダウマンと奨学金契約を締結したようだ。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ダウマンは2009年生まれの現在16歳。プレシーズンからトップチームに帯同すると、右ウイング（WG）を主戦場に2つのPKを獲得するなど存在感を放ち、昨年8月に史上2番目の若さでプレミアリーグデビュー、11月にはチャンピオンズリーグ（CL）史上最年少デビューを飾った。現在は負傷で戦列を離