インテルは今季、名GKのヤン・ゾマーが批判にさらされている。契約が今季で満了することもあり、夏に新守護神を獲得する可能性が取りざたされているところだ。控えGKのジョゼップ・マルティネスは、出場した際に安定した評価を得ている。だが、秋に81歳の老人が死亡する交通事故を起こした精神的な影響への配慮もあり、今季はリーグ戦で２試合、公式戦通算４試合の出場にとどまっている。様々な候補の名前があがるなか、パル