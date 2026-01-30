BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、バンコクの仏教寺院・ワット・アルン（暁の寺）で開催されたタイ国政府観光庁のイベント「Amazing Thailand Ambassador Exclusive Night」に登場。母と愛犬との微笑ましい3ショットが公開され、ファンを喜ばせている。 【写真】BLACKPINKリサ、母と愛犬とリンクコーデ／「美しすぎる」オフショット／愛犬のゴールドコーデ【動画】レッドカーペッドでのリサ