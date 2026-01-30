日進工具 [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の13.1億円となり、通期計画の13.3億円に対する進捗率は98.6％に達し、5年平均の73.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比96.2％減の0.1億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月