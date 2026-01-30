三菱化工機 [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比72.9％増の65.5億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の86.5億円→91億円(前期は56.2億円)に5.2％上方修正し、増益率が53.8％増→61.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下