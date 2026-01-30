駅探 [東証Ｇ] が1月30日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結営業損益が5800万円の赤字(前期は1億1600万円の黒字)に転落する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高減少の主たる要因は、2025年３月21日に公表いたしました「連結子会社の異動（株式譲渡）完了に関するお知らせ」のとおり、株式会社サークアの全株式を譲渡したことで