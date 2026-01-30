スパークス・グループ [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の59.6億円に伸びた。 同時に、従来未定としていた期末一括配当は90円(前期は68円)実施する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.9％増の23.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の39.4％→47.3％に上昇した。 株探