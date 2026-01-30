りそなホールディングス [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比31.3％増の2221億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の2400億円→2500億円(前期は2133億円)に4.2％上方修正し、増益率が12.5％増→17.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利