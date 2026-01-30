米地元メディア『ドジャース・ウェイ』は29日（日本時間30日）、ドジャースの追加補強に言及。三塁手マックス・マンシー内野手との併用を念頭に、マリナーズからフリーエージェント（FA）になっているエウヘニオ・スアレス内野手の獲得を提言した。 ■「野手を補強する余地はある」 FA市場からエドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手という大物2人を獲得したドジャ&#12540