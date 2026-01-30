記録的な大雪の影響で運休が相次いでいたＪＲは、１月３０日午後に通常ダイヤに戻りました。２５日に新千歳空港に７０００人が滞留したことについて、ＪＲは情報提供が遅れたことなどを謝罪しました。（ＪＲ北海道綿貫泰之社長）「北海道エアポート（HAP）には空港に滞留するお客さまの対応など多大な苦労をかけた。大きく反省している。北海道エアポートへの情報提供がまったく不十分であった」新千歳空港では２５