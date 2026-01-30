東映が運営する「東映時代劇YouTube」が、殺陣技術集団「東映剣会」とコラボした「斬られ役に聞く！」特集を配信する。多くの時代劇で殺陣師や斬られ役として活躍する「東映剣会」は1952年に発足。片岡千恵蔵や市川右太衛門をはじめとする銀幕のスターたちの信頼と庇護（ひご）のもと、最盛期には100人を超えるメンバーが在籍した。2021年に亡くなった「5万回斬られた男」福本清三さんや、「銭形平次」などで知られる大川橋蔵