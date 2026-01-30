中国科学技術新聞学会は1月29日、国家科学技術伝播センターで記者会見を開き、2025年の「10大科学技術ニュース」と「10大科学技術流行語」を発表しました。2025年の10大科学技術ニュースは、時系列で以下の通りとなりました。1．ディープシークシリーズのオープンソース大規模言語モデルが世界から注目を集めた。2．中国の科学者が現在最高水準の105ビット超伝導量子計算コンピューター「祖衝之3号」の構築に成功し、超伝導量子計