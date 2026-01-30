第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。東北地区の一般出場枠は「3」で、3位決定戦がなかった3校目が注目された。選考委員会は選考理由を「3校目は聖光学院と比較し、東北高校を選びました。上位下位関係なくシャープな打撃で、東北大会の打率3割を超えた。攻守にバランスがいい」と説明した。東北（宮城2位）は準決勝で花巻東に敗れたが、1―4と