フジテレビは30日、東京・台場の同局で社長会見を行い、同局の元社員が就業規則に違反して取材情報や内部情報を競合他社に外部漏洩し、懲戒解雇処分としたことについて言及した。同局は今月28日に公式サイトを通じて「当社は、再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員（当時）が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を競合他社等に複数回にわ