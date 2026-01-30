「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）昨秋の関東大会で８強だった横浜が５校目で選出され、２年連続１８度目の出場を決めた。センバツでは史上４校目の春連覇を目指すことになる。選考委員会では東京２位の関東第一と比較検討が行われた。宝委員長は「横浜の攻撃力は関東第一と遜色ないレベル。投手は横浜を推す声が多く、走攻守で高いレベルにあるということで横浜を選出しました」と説明した。昨年、下級生