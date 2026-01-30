フジテレビは30日、東京・台場の同局で社長会見を行い、同局が港浩一元社長と大多亮元専務を相手取り、総額50億円の損害賠償を求めた訴訟の進捗について言及した。23年6月に元タレント中居正広氏が同社の元女性アナウンサーに対して起こした、性暴力と認定された事案への対策について、旧経営陣の責任を追及する訴訟。同局は昨年6月末までに被った損害額の総額を450億円超としており、その一部を連帯して支払うよう求めている